وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الصاروخ أُطلق عند الساعة 10:17 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، ووصفت الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار" من جانب النظام الإيراني.

وأضافت أن القوات الإيرانية أطلقت أيضا خمس طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، قالت إنها "شكّلت تهديدا واضحا" في مضيق هرمز ومحيطه، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تمكنت من اعتراض جميع المسيّرات.

وأكد البيان أن القوات الأميركية أحبطت كذلك إطلاق مسيّرة سادسة من موقع للتحكم الأرضي في مدينة بندر عباس الإيرانية.

وشددت القيادة المركزية الأميركية على أنها، إلى جانب شركائها الإقليميين، "ستظل يقظة ومتزنة" في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر"، مع مواصلة الدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.