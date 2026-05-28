وقال المصدر إن الرئيس السابق توفي في الثمانينات من عمره، إثر أزمة صحية مفاجئة في الرياض.

وأشار مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن جثمانه سيدفن الجمعة.

ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكرا جنوبي البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيرا للدفاع ثم نائبا للرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 1994.

وتولى هادي رئاسة اليمن بين عامي 2012 و2022، بعد احتجاجات عام 2011 التي أطاحت صالح.