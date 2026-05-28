وقال الجيش إنه نفذ غارة في خانيونس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل إيهاب كريزم، ووصفه بأنه "رئيس بنية مركزية مسؤولة عن تحويل الأموال لحركة حماس".

وبحسب الجيش، كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية تقدر بملايين الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

كما أشار إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة، واصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ومكّن نشاطه من دفع وتنفيذ مخططات إرهابية وشيكة ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة، وضد مواطني دولة إسرائيل"، وفق بيان الجيش.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي آخر في العملية هو محمد الهباش، رئيس وحدة في هيئة الإنتاج التابعة لحركة حماس، الذي شارك خلال الحرب في "تصنيع وسائل قتالية للحركة".

وخلال الفترة الأخيرة، يتبع الجيش الإسرائيلي سياسة الاغتيالات لقادة حماس، والأربعاء نشر قائمة بقادة الحركة الذين تم اغتيالهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، وآخرهم محمد عودة، القائد المعين حديثا للجناح العسكري للحركة.

وضمت القائمة التي كشفت عنها إسرائيل، الأربعاء، 16 قياديا عسكريا لحماس، اغتيل منهم 15.

والقادة المغتالون هم محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسي ورائد حسين سعد وأحمد الغندور ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد شبانة ورائد ثابت وغازي أبو طماعة وأيمن صيام وحذيفة الكحلوت وأيمن نوفل، بالإضافة إلى عودة والحداد.

كما تضمنت القائمة قياديا حيا هو عماد عقل.