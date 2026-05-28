وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للعمل ضده بقوة".

وأضاف البيان الذي أرفق بخرائط تم تحديد عدد من المباني فيها باللون الأحمر: "أنتم تتواجدون قرب مبان يستخدمها حزب الله الإرهابي. حرصا على سلامتكم عليكم إخلاؤها فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

ولاحقا قال الجيش في بيان آخر على "تلغرام"، إنه بدأ "بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقة تقع إلى شرقها صباح الخميس، حيث استهدفت إحداها مبنى وتسببت باندلاع حريق.

ويكثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على مناطق متفرقة من لبنان مؤخرا، في تصعيد لافت أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ومنذ انجرار لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط يوم 2 مارس الماضي، قتل 3269 شخصا وأصيب ما يقرب من 10 آلاف، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة اللبنانية صدر الأربعاء.