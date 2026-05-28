وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطة صف في الجيش من لواء "غفعاتي" وإصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة والآخر إصابته متوسطة أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم "اعتراض هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة وجود قواتنا جنوب لبنان".

وسابقا، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار أطلقت في المناطق الشمالية تحذيرا من تسلل "طائرات معادية".

وقبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في صور بجنوب لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن غارات إسرائيلية على مدينة صور وبلدة حبوش في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي وسع عملياته العسكرية في لبنان عبر تصنيف مساحات واسعة جنوب نهر الزهراني "منطقة قتال"، بالتزامن مع إنذارات إخلاء جديدة لسكان صور ومحيطها وسط تصاعد الغارات والاشتباكات.