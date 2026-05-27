وأعلن التلفزيون ⁠الإيراني الرسمي، الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي ‌غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.

وأضاف ‌أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران ‌بعودة حركة ‌الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز إلى مستويات ⁠ما ‌قبل الحرب في ⁠غضون شهر".

في المقابل، ستسحب ⁠الولايات المتحدة قواتها ⁠العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها.

وقال التلفزيون إن الإطار، الذي يستثني السفن العسكرية ويفترض أن إيران ستتولى إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، لم ‌ينجز بعد، وإن طهران ‌لن تتخذ ⁠أي خطوات من دون "آلية ملموسة للتأكد".

وأضاف أنه "إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فربما يعتمد ⁠قرار ملزم ‌من مجلس الأمن الدولي.

وتنبثق مذكرة التفاهم ⁠الأميركية الإيرانية الناشئة من محادثات غير مباشرة انطلقت ⁠بعد الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي ⁠بين الطرفين.

واندلعت الحرب بعد تصعيد حاد بين إيران وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام، إذ تبادل الجانبان الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن في الخليج وجر الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري، وأثار مخاوف من ‌نشوب صراع إقليمي أوسع.