وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في "إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وفق ما يعرض في الخارطة".

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الأراضي الإسرائيلية، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة".

ووجه المتحدث إنذاره إلى "المتواجدين في مدينة صور ومخيمات شبريحا وحمادية وجل البحر ززقوق المفدي والبص والمعشوق وبرج الشمالي ونبعا والحوش ورشيدية وعين بعال".

وتابع أن "عليكم إخلاء منازلكم فورا وفق المنطقة المعروضة في الخارطة، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

واعتبر المتحدث أن وجود السكان قرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية "يعرض حياتكم للخطر. كل مبنى يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وختم رسالته بتحذير أن "أي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتكم للخطر".

ويكثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على مناطق متفرقة من لبنان منذ الثلاثاء، وأصدر أوامر إخلاء لأكثر من 50 بلدة جنوبي البلاد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية حتى الإثنين مقتل 3213 شخصا وجرح 9633 آخرين في لبنان من جراء الضربات الإسرائيلية، منذ بدء الحرب مطلع مارس الماضي.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان اعتبارا من الثاني من مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومنذ هذا الوقت، تشن إسرائيل غارات واسعة النطاق على لبنان وتتوغل قواتها في جنوبه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية الذي جرى الإعلان عنه في أبريل الماضي.