‏وجاء في الرسالة بحسب وكالة "سانا": "لقد كانت حلب بوابة تحرير سوريا بأكملها، وستكون بوابة إعمارها وازدهارها إن شاء الله، شيءٌ مهيب أن تقف أمام عظمة التاريخ في حلب الشهباء، اللهم احمِ حلب وأهلها، وأعنّا على خدمتهم".

وتأتي زيارة الرئيس الشرع إلى مدينة حلب، تأكيداً على مكانة حلب التاريخية ودورها في مرحلة التعافي والإعمار، ومشاركةً ‏للأهالي أجواء عيد الأضحى ‏المبارك.‏

وكان الرئيس الشرع التقى عدداً من وجهاء وأعيان محافظة حلب بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد ‏الله بن عباس بمدينة ‏حلب، بحضور عدد من الوزراء ووجهاء المدينة وأبنائها.‏