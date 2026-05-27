والأربعاء أعلنت إسرائيل اغتيال عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة، وذلك بعد مقتل سلفه عز الدين الحداد في وقت سابق من شهر مايو الجاري، رغم سريان وقف لإطلاق النار.

ويعد عودة رابع قائد عسكري في حماس تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، حيث استهدفت بشكل ممنهج قادة الحركة في القطاع والمنطقة.

وضمت القائمة التي كشفت عنها إسرائيل، الأربعاء، 16 قياديا عسكريا لحماس، اغتيل منهم 15.

والقادة المغتالون هم محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسي ورائد حسين سعد وأحمد الغندور ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد شبانة ورائد ثابت وغازي أبو طماعة وأيمن صيام وحذيفة الكحلوت وأيمن نوفل، بالإضافة إلى عودة والحداد.

كما تضمنت القائمة قياديا حيا هو عماد عقل.

وفي رسالة وعيد، قال الجيش الإسرائيلي إن "كل من تلطخت يداه بـ7 أكتوبر، ومن جعل الإرهاب نهجا لحياته، لن يفلت من الحساب".

وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستهداف قادة الهجوم والقضاء عليهم.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر 2025، قتل 910 أشخاص بضربات إسرائيلية، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ولا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 60 بالمئة من قطاع غزة، بما في ذلك جميع مداخل القطاع ومخارجه، بينما يتركز السكان على شريط ساحلي ضيق.