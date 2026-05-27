وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنها ستستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على السفينة "إتش إم إم نامو".

وأوضح النائب الأول لوزير الخارجية بارك يونغو للصحفيين: "تعتزم حكومتنا استدعاء السفير الإيراني لدى كوريا لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف سفينتنا، والمطالبة باتخاذ إجراءات مسؤولة تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الهجوم".

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنه من المقرر أن تعلن الحكومة نتائج التحقيق بشأن الهجوم على السفينة "إتش إم إم نامو"، في وقت لاحق من الأربعاء.

وكانت السفينة التابعة لشركة "إتش إم إم كو" الكورية الجنوبية للشحن، تعرضت لهجوم بجسمين جويين مجهولين، أثناء توقفها في مضيق هرمز، في ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ ذلك الحين، أجرى فريق تحقيق حكومي تحليلا معمقا لبقايا المحرك التي تم انتشالها من بين القذيفتين، لتحديد طبيعتهما والمسؤول عن الحادث.

وأسفر الهجوم عن وقوع انفجار واندلاع حريق على متن السفينة، مما أدى إلى إصابة شخص من بين أفراد طاقم السفينة الـ24 بإصابات طفيفة.

ولم ترد ⁠السفارة ​الإيرانية ⁠في ​سول بعد على ​طلب للتعليق.