وفي معرض كشفه عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، قال كاتس إنه "سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين".

وتتناقض تصريحات كاتس مع الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي رعته الولايات المتحدة في أكتوبر من العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الإسرائيليين، لمحوا في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي تعرض معظمه لدمار كبير من جراء أكثر من عامين من الحرب.

لكن هذه التصريحات لاقت اعتراضات من دول المنطقة والعالم، مما دفع ترامب إلى التراجع عنها لاحقا.

وأسفر اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في أكتوبر عن ⁠سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بينما تحتفظ حركة حماس بالسيطرة على شريط ساحلي ضيق.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين ‌إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق إلى طريق مسدود، بسبب تمسك الحركة بسلاحها وإصرارها على انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في قطاع غزة إلى أن نحو 900 فلسطيني قتلوا ⁠في غارات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلحين قتلوا 4 من جنوده خلال الفترة ذاتها.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في القطاع منذ اندلاع الحرب ‌في أكتوبر 2023.