وأدان أعضاء المجلس، في بيان الأربعاء، الهجوم بمسيّرة على مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة في منطقة الظفرة الأسبوع الماضي، معربين عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد الخطير.

وطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الإمارات، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية.

وأشار أعضاء المجلس إلى بيانات وقرارات سابقة صادرة عنالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية "أمر غير مقبول".

وشدد البيان على ضرورة التزام الدول بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، والامتناع عن أي أعمال قد تهدد الأمن النووي الإقليمي والدولي.

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق تعرض مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة لهجوم بطائرة مسيرة في 17 مايو الجاري، ودعت مجلس الأمن إلى إدانة ما وصفته بـ"الاعتداء الإرهابي الغادر".

وأكدت دولة الإمارات أنها "لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف".