وقالت الوزارة إن بلدة برج الشمالي قرب صور سجلت الحصيلة الأكبر بسقوط 14 قتيلا، بينهم طفلان وثلاث سيدات، إضافة إلى 16 جريحا. كما قتل خمسة أشخاص في كوثرية الرز، وأربعة في حبوش، وستة في معركة، وشخصان في سلعا.

وجاء التصعيد بعد إنذار إسرائيلي غير مسبوق بإخلاء مدينة النبطية بالكامل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان.

وأفاد مراسلون بتعرض النبطية لغارات عنيفة عقب أوامر الإخلاء، فيما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن أضرار كبيرة بمحيط مستشفى نبيه بري الحكومي.

في المقابل، أعلن حزب الله التصدي لقوة إسرائيلية قرب زوطر الشرقية، مؤكدا تدمير دبابة واستمرار الاشتباكات في المنطقة.

وبحسب الأمم المتحدة، رصدت قوة يونيفيل أعلى عدد من الانتهاكات الجوية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسجيل مئات حوادث إطلاق النار خلال الساعات الماضية.