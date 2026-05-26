وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي بشن غارات في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفته إسرائيل بأنه القائد الجديد للجناح العسكري للحركة.

ووفق البيان، فإن عودة يُعد من "مهندسي" هجوم السابع من أكتوبر، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات في كتائب عز الدين القسام خلال الهجوم، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا خلفا لعز الدين الحداد، الذي قُتل في غارة إسرائيلية قبل نحو أسبوعين، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن عودة كان مسؤولا، وفقا لإسرائيل، عن مقتل واختطاف وإصابة مدنيين وجنود إسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، نقل مكتب نتنياهو تهنئة الحكومة الإسرائيلية للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لما وصفه بـ"الجهود المتواصلة لتصفية من تصفهم بأعداء إسرائيل".

واختتم البيان بالتأكيد أن إسرائيل "ستواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفا: "عاجلا أم آجلا ستصل إسرائيل إليهم جميعا".