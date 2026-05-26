وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني: "بتوجيه مني ومن وزير الدفاع، وبالتعاون مع رئيس الأركان، نحن نعمّق عملياتنا في لبنان".

وأضاف نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وبالتوازي، نبذل جهدا هائلا من أجل تطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة المفخخة".

وجاءت تصريحاته بعد أن وسع ‌الجيش الإسرائيلي ‌عملياته ⁠البرية في جنوب لبنان متجاوزا "الخط الأصفر"، ⁠وهو ‌خط الترسيم ⁠الذي أقامته إسرائيل على ⁠بعد عدة ​كيلومترات ⁠داخل ​الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف ​إطلاق النار مع حزب الله في ​16 ‌أبريل.

من جانبه، أمر الجيش الإسرائيلي سكان عدة بلدات وقرى لبنانية بالنزوح منها إلى شمال نهر الزهراني، تحسبا لشنه عمليات ضد حزب الله.

وذكر الجيش، في بيان له: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: خربة سلم، بير السناسل، قبريخا، مجدل سلم، قلوية، كفر دونين، تولين، صوانة. في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم، وحرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وتابع الجيش: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

كما أكد أنه يواصل استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وتمكن من تصفية عناصر عملوا على تنفيذ مخططات ضد قواته، واستهداف بنى تحتية استخدمت لإطلاق صواريخ.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات كفرتبنيت، ويحمر الشقيف، وزوطر الشرقية، وأرنون جنوبي لبنان، فيما وقعت غارة جديدة على سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.