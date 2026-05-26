وعقب تقارير صحفية في هذا الشأن، قال الجيش الإسرائيلي في بيان ردا على سؤال من وكالة فرانس برس ونسبه إلى مسؤول عسكري إنه "يعمل بشكل موجه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني دولة إسرائيل وعلى الجنود (...) وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية".

وأضاف المسؤول "لا يمكن تقديم تفاصيل محددة بشأن مواقع الجنود".

وكانت القوات الإسرائيلية تعمل داخل ما يُسمى "الخط الأصفر"، حيث نفذت عمليات هدم واسعة النطاق رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليسارية وموقع "واي نت" الإخباري أن الجيش بدأ تنفيذ عمليات برية شمال الخط الأصفر للحد من خطر مسيّرات حزب الله المفخخة.

وواصلت إسرائيل وحزب الله تبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي رغم الهدنة.

واستهدفت غارات مدينة النبطية في جنوب لبنان الثلاثاء بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، بعيد إصدار الجيش الاسرائيلي إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، وغداة مقتل 11 شخصا بغارة إسرائيلية على شرق لبنان، وفق وزارة الصحة.

وتزامنا مع التصعيد الاسرائيلي، أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدة تُطل على مدينة النبطية.