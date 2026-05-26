وأوضح المسؤول أن بقايا البرنامج تشمل مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن ‌هجمات غاز ‌مميتة ⁠خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها البلاد.

ولفت المسؤول إلى أنه جرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم ضمن الأسلحة الكيماوية.

وقال محمد ⁠قطوب، ‌المندوب الدائم لسوريا ⁠لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ⁠في لاهاي، في ​مقابلة، إن ⁠السلطات ​السورية اعتقلت أيضا 18 شخصا للاشتباه بتورطهم ​في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون ​وفنيون ‌كبار.