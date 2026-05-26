نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سوري، الثلاثاء قوله، إن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يُديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأوضح المسؤول أن بقايا البرنامج تشمل مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها البلاد.
ولفت المسؤول إلى أنه جرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم ضمن الأسلحة الكيماوية.
وقال محمد قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مقابلة، إن السلطات السورية اعتقلت أيضا 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار.