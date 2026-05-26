ونقل النائب الأول لرئيس الوزراء إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته للعلاقات الإماراتية - الروسية مزيدا من الازدهار..كما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين معربا عن تمنياته لبلده وشعبه دوام النماء والتطور.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع دينيس مانتوروف خلال اللقاء، مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية ومواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية

حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.