وذكر قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى "ناصر" في خان يونس أن "قتيلين وصلا إلى المستشفى على إثر استهداف طيران الاحتلال مركبة كانا فيها في حارة البراق" في منطقة المواصي بخان يونس.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس أنه تم نقل القتيلين وعدد من المصابين، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت بالسيارة المستهدفة "التي كانت تسير قرب مخيمات النازحين".

وصباح اليوم، قتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي في وسط القطاع.

وقال بصل لوكالة فرانس برس "نقل 5 شهداء وعدد من المصابين إثر غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة" على شرق مخيم المغازي.

وأكد مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وصول قتلى ومصابين.

وأضاف قسم الطوارئ والاستقبال في المستشفى أن جثة على الأقل كانت "ممزقة ومتفحمة"، موضحا أن 9 مصابين وصلوا الى المستشفى.

ووصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان القصف على المغازي بأنه "مجزرة جديدة (...) وسط صمت وعجز دولي".

واعتبر أن هذا التصعيد "يعكس استهانة إسرائيل بمشاعر المسلمين وجهود الوسطاء".

وقال مصدر أمني في قطاع غزة لفرانس برس إن الغارة الجوية وقعت "بينما كان عدد من المواطنين يحاولون التصدي لعصابات من عملاء الاحتلال حاولوا اقتحام عدد من المنازل في شرق مخيم المغازي".

وذكر شاهد أن "مجموعة من العملاء المسلحين تسللوا إلى المنطقة الشرقية في مخيم المغازي واقتحموا منزلا قبل أن ينتبه المواطنون وتصدوا لهم بالحجارة والعصي".

وأضاف أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه المواطنين، ثم لاذ المسلحون "بالفرار" باتجاه المنطقة الحدودية شرق المخيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.