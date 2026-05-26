وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عبر منصة "إكس" موجها رسالته إلى سكان النبطية: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وجاء هذا التحذير بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها الاثنين إن إسرائيل ستصعّد عملياتها ضد حزب الله في لبنان.

وفي السياق نفسه، نقل مسؤول أميركي أن الحزب تجاهل تحذيرات بوقف إطلاق النار على إسرائيل، في تطور يهدد بتعقيد الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المفاوضات الأميركية الإيرانية.