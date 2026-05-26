وقال إيال مايروفيتش، المشرف على مركز دعم الجنود في الشمال، إن عشرات الوحدات العسكرية داخل جنوب لبنان طلبت تزويدها بشباك مخصصة للحماية من المسيّرات الانتحارية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي وضع مواصفات خاصة لهذه الشباك، التي تُستخدم عادة في مواقع البناء لمنع سقوط الأجسام الثقيلة، مشيراً إلى أن الطلب الكبير تسبب بنقص في المخزون المتوفر.

وأضاف التقرير أن بعض الجنود اضطروا إلى اللجوء إلى شباك الصيد التي يستخدمها الصيادون في بحيرة طبريا والكيبوتسات الشمالية، لاستخدامها كوسيلة حماية مؤقتة ضد الطائرات المسيّرة.

قلق متزايد

وأشار التقرير إلى أن استمرار هجمات المسيّرات على الجبهة اللبنانية سبب حالة متزايدة من القلق بين الجنود والسكان في شمال إسرائيل، مع شكاوى من نقص الحماية وتزايد الشعور بـ"التخلي".

كما نقلت الصحيفة عن سكان في المناطق الحدودية مخاوفهم من استمرار الحياة اليومية والدراسة تحت تهديد دائم من المسيّرات والهجمات الحدودية.