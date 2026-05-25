وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال اليوم الماضي، واستخدم أكثر من 85 ذخيرة في عدة مناطق في لبنان.

وتابع الجيش الإسرائيلي: "في منطقة صور، تم استهداف نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية استخدمتها منظمة حزب الله لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيي دولة إسرائيل".

كما ذكر أنه "في الوقت نفسه، قضى سلاح الجو على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن إسرائيل شنت غارات على بلدات الريحان وزوطر الشرقية وعدشيت وكوثرية الرز وأطراف معروب جنوبي لبنان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، شن هجمات ضد حزب الله في البقاع وعدة مناطق أخرى في لبنان.

وأعلن الجيش، في بيان له، أن "سلاح الجو يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في البقاع وعدة مناطق إضافية في لبنان".

وتعرضت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية، كما طال القصف بلدات ميدون وشحور والنبطية ورشكنانية جنوبي لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا، الاثنين، إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله اللبناني.