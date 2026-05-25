وقال نتنياهو في بيان بالفيديو: "نحن في حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط، قضى مقاتلونا الشجعان على أكثر من 600 إرهابي"، بحسب ما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "لكننا لا نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود. بل على العكس من ذلك، لقد طلبت منهم الضغط على الدواسة بقوة أكبر".

وتابع: "سنضربهم. نعم، إنهم يهاجموننا بطائرات مسيرة، طائرات مسيرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر وسنحل هذه المشكلة أيضا.. لكن ما يتطلبه الأمر منا الآن هو تكثيف الضربات، وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية".

وكان موقع أكسيوس قد نقل، الاثنين، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار، بحسب وصفه.

وقال المسؤول الأميركي إن "حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا".

وتابع: "لن يُتوقع من إسرائيل أبدا أن تستوعب بشكل سلبي الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنييها، فهذه ليست إدارة بايدن (الرئيس السابق جو بايدن)".

وذكر المسؤول أنه منذ 17 أبريل، أطلق حزب الله أكثر من ألف طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ في محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مضيفا: "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار"، مشددا على أن "حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".

وقال المسؤول: "لقد انتهك الحزب وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، وهو عازم الآن على حرمان الشعب اللبناني من مسار نحو السلام وإعادة الإعمار".

ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن حزب الله يشعر بالقلق إزاء المفاوضات المباشرة الجارية بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، وينظر إليها على أنها تهديد وجودي.

واختتم المسؤول الأميركي حديثه قائلا: "إن وقفا ناجحا لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يجرد حزب الله من نفوذه ومن سرديته".

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 16أبريل لمدة عشرة أيام وتم تمديده في 23 من نفس الشهر لثلاثة اسابيع وفي 15مايو الجاري تم تمديده لـ45 يوما.

وبحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبانية الاثنين، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس حتى إلى 3185 قتيلا و9633 جريحا.