وأعلن الجيش، في بيان له، أن "سلاح الجو يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في البقاع وعدة مناطق إضافية في لبنان".

وتعرضت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية، كما طال القصف بلدة ميدون وشحور والنبطية ورشكنانيه جنوبي لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا، الاثنين، إلى تكثيف الضربات ضد حزب الله اللبناني.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أعد سلسلة من الخطط العملياتية، بعضها فوري، وبعضها عمليات معمقة، لكنها لم تحظَ بموافقة المستوى السياسي.

وأشارت إلى أن بعض تلك الخطط عالق في الحوار بين الجيش ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء، وبعضها الآخر عالق في الحوار بين نتنياهو وترامب.

لكن القناة 12 نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "سيكون هناك توسع للعملية في لبنان في المستقبل القريب".

وكان موقع أكسيوس قد نقل، الاثنين، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار، بحسب وصفه.

وقال المسؤول الأميركي إن "حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا".

وتابع: "لن يُتوقع من إسرائيل أبدا أن تستوعب بشكل سلبي الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنييها، فهذه ليست إدارة بايدن (الرئيس السابق جو بايدن)".

وذكر المسؤول أنه منذ 17 أبريل، أطلق حزب الله أكثر من ألف طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ في محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مضيفا: "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار"، مشددا على أن "حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".

وقال المسؤول: "لقد انتهك الحزب وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، وهو عازم الآن على حرمان الشعب اللبناني من مسار نحو السلام وإعادة الإعمار".

ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن حزب الله يشعر بالقلق إزاء المفاوضات المباشرة الجارية بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، وينظر إليها على أنها تهديد وجودي.

واختتم المسؤول الأميركي حديثه قائلا: "إن وقفا ناجحا لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يجرد حزب الله من نفوذه ومن سرديته".