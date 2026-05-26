وقالت الوزارة إن التحذير جاء عقب تسجيل زيادة كبيرة في تدفق المياه عبر سد الفرات، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني والطوارئ رفعت مستوى الجاهزية لمتابعة التطورات ميدانيا والتعامل مع أي طارئ في المناطق القريبة من مجرى النهر.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الطاقة السورية أن الجهات الفنية اضطرت إلى فتح عدد من بوابات سد الفرات نتيجة الارتفاع الملحوظ في واردات المياه إلى البحيرة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية للسد والمنشآت المائية المرتبطة به.

وأضافت الوزارة أن فرق المراقبة والهندسة تواصل متابعة مستويات المياه بشكل مستمر، وسط مخاوف من احتمال امتدادها إلى أراض زراعية ومناطق سكنية محاذية لمجرى النهر.

وتداولت صفحات محلية مقاطع مصوّرة تُظهر ارتفاع منسوب المياه وتدفقه عبر بوابات السد، بالتزامن مع دعوات رسمية للأهالي إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات.