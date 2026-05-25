وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير بشكل جيد! سيكون هناك إما اتفاق عظيم للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق — والعودة إلى ساحة القتال وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى — ولا أحد يريد ذلك!".

وأضاف ترامب: "خلال محادثاتي يوم السبت مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر آل ثاني، والوزير علي الثوادي، من قطر، والمشير سيد عاصم منير أحمد شاه، من باكستان، والرئيس رجب طيب أردوغان، من تركيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، من مصر، والملك عبد الله الثاني، من الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، من البحرين، ذكرت أنه بعد كل العمل الذي قامت به الولايات المتحدة لمحاولة حل هذا اللغز المعقد، يجب أن يكون من الإلزامي أن تقوم جميع هذه الدول، كحد أدنى، وبشكل متزامن، بالتوقيع على اتفاقات أبراهام".

وتابع: "الدول التي نوقشت هي السعودية، والإمارات العربية المتحدة (عضو بالفعل!)، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، والبحرين (عضو بالفعل!). وقد يكون هناك احتمال أن دولة أو اثنتان لديهما سبب لعدم القيام بذلك، وسيتم قبول ذلك، لكن يجب أن يكون معظمها مستعدًا وراغبًا وقادرًا على إبرام هذه التسوية مع إيران، لتكون حدثًا تاريخيًا أكبر بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك".

وأردف الرئيس الأميركي: "لقد أثبتت اتفاقات أبراهام أنها كانت، بالنسبة للدول المشاركة (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، السودان، وكازاخستان)، طفرة مالية واقتصادية واجتماعية، حتى خلال فترة الصراع والحرب الحالية، حيث لم تلمّح الدول الأعضاء الحالية حتى إلى إمكانية الانسحاب أو التوقف ولو مؤقتًا. والسبب في ذلك أن اتفاقات أبراهام كانت جيدة جدًا لهم، وستكون أفضل للجميع، وستجلب قوة حقيقية وصلابة وسلامًا إلى الشرق الأوسط لأول مرة منذ 5000 عام".

كما أوضح ترامب: "ستكون وثيقة يحترم أثرها بشكل لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم، وسيكون مستوى أهميتها ومكانتها غير مسبوق. ويجب أن تبدأ بالتوقيع الفوري من السعودية وقطر، ثم تتبعها بقية الدول. وإذا لم تفعل، فلا ينبغي أن تكون جزءًا من هذه الصفقة لأنه يدل على نية سيئة".

وبين ترامب أنه: "بحسب ما تحدثت به مع عدد من القادة العظماء المذكورين أعلاه، فإنهم سيكونون فخورين، بمجرد توقيع وثيقتنا، بانضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقات أبراهام. يا له من أمر خاص!".

وشدد ترامب على أنه: "ستكون هذه أهم صفقة ستوقعها أي من هذه الدول العظيمة، لكنها دائما في حالة صراع. لا شيء في الماضي أو المستقبل سيتفوق عليها. لذلك، أطلب بشكل إلزامي أن توقع جميع الدول فورًا على اتفاقات أبراهام، وإذا وقعت إيران على اتفاقها معي بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، فسيكون من الشرف أن تنضم أيضًا إلى هذا التحالف العالمي غير المسبوق".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "سيكون الشرق الأوسط موحدا، قويا، وذا قوة اقتصادية هائلة، ربما لا مثيل لها في أي منطقة أخرى في العالم. وبنسخة من هذه الحقيقة، أطلب من ممثليّ البدء وإتمام عملية انضمام هذه الدول بنجاح إلى اتفاقات أبراهام التاريخية بالفعل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".