وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "يُحظر التطبيع مع واقع الطائرات المسيّرة المفخخة؛ لقد حان الوقت لأن يضرب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) على طاولة ترامب ويبلغه أننا عائدون إلى الحرب في لبنان".

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي :"نحن بحاجة إلى قطع الكهرباء عن لبنان، واحتلال الضاحية، والعودة إلى حرب مكثفة".

يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي بيانا، الاثنين، أوضح فيه ملابسات وصول مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله إلى داخل إسرائيل.

وأوضح البيان: "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن تسلل طائرة معادية إلى عدة مناطق في شمال إسرائيل، أطلق حزب الله عدة طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي وأراضي دولة إسرائيل. ونتيجة لذلك، تم رصد سقوط طائرة مسيّرة في المطلة. والحادث قيد التحقيق".

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن سقوط المسيرة في المطلة تسبب في حالة من الهلع في المكان.

في غضون ذلك توعد عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا باستخدام مفاجآت جديدة في المواجهة مع إسرائيل بعد سلاح المسيرات.

كما أكد، في تصريح لـ "إذاعة النور" اللبنانية نشرته الاثنين، أنه :"لن يكون هناك اتفاق إن لم يكن لبنان مشمولا به، وهو ما أُبلغنا به وأُبلغت به إسلام باد والأميركيون".