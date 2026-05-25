وجاء الإعلان بالتزامن مع مواصلة إسرائيل شن غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس الماضي إلى 3123 شخصاً.

وقالت الوزارة إن غارات إسرائيلية على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما مسعف، وإصابة 10 آخرين بينهم 6 من العاملين في القطاع الصحي.

تصعيد مستمر

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات الإسرائيلية تأتي بعد يوم من غارة على بلدة صير الغربية قرب النبطية، أدت إلى مقتل 11 شخصاً.

ونددت وزارة الصحة اللبنانية بما وصفته بـ"الاعتداءات المتواصلة" على الطواقم الطبية والعاملين في المجال الصحي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف ما يقول إنها مواقع تابعة لحزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل الماضي وتم تمديده لاحقاً لمدة 45 يوماً إضافية.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 20 هجوماً الأحد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية وأهداف داخل إسرائيل.

وكانت إيران قد أشارت إلى أن أي تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الحرب الإقليمية سيشمل لبنان، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.