وقال في منشور على منصة "تروث سوشال": "إذا أبرمتُ اتفاقاً مع إيران، فسيكون اتفاقاً جيداً ومناسباً، وليس مثل الاتفاق الذي أبرمه [الرئيس السابق باراك] أوباما، والذي منح إيران كميات هائلة من الأموال النقدية، ومساراً واضحاً ومفتوحاً نحو امتلاك سلاح نووي."

وأضاف:"اتفاقنا هو العكس تماماً، لكن لا أحد رآه أو يعرف ما هو. بل إنه لم يُستكمل التفاوض عليه بعد. لذلك لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئاً لا يعرفون عنه شيئاً."

وتابع ترامب: "على عكس من سبقوني وكان ينبغي عليهم حل هذه المشكلة منذ سنوات طويلة، أنا لا أبرم صفقات سيئة!"

وكان الرئيس الأميركي قد قال في وقت سابق اليوم إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن "الوقت في صالحنا".

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح".

وأضاف: "لا مجال لارتكاب أي أخطاء.. علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لموقع أكسيوس إنه لا يُتوقع توقيع الاتفاق اليوم، إذ لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة.

وأضاف: "لا يزال هناك أخذٌ وردّ بشأن بعض التفاصيل، وبعض العبارات المهمة لنا وأخرى مهمة لهم»".

وأشار المسؤول إلى أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافق".

وتابع: "بحسب فهمنا، فإن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة للاتفاق، لكن ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالًا مفتوحًا".