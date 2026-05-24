ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل، واصلت الدولة العبرية شنّ ضربات تقول إنها تستهدف الحزب ومنشآته، بينما تواصل قواتها عمليات تدمير ونسف للمنازل والمباني في جنوب لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد له "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات، بما فيها لبنان".

وقال قاسم "إن شاء الله يتم هذا الاتفاق والارهاصات موجودة في اتمامه، وبالتالي نكون نحن أيضا من الذين يشملنا هذا الاتفاق، اتفاق وقف الاعمال العدائية بالكامل"، وذلك في كلمة بثتها قناة المنار التابعة للحزب المدعوم من طهران.