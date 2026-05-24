وأشار نتنياهو، في منشور له على إكس، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد مجددًا على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وقال نتنياهو إن "الشراكة بين البلدين أثبتت قوتها في ساحة المعركة، ولم تكن يومًا أقوى مما هي عليه الآن”، مضيفًا: “سياستي، كما هي سياسة الرئيس ترامب، لم تتغير: لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".

وأضاف أنه تحدث الليلة الماضية مع ترامب بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بفتح مضيق هرمز، والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما أعرب نتنياهو عن "تقديره العميق لالتزام ترامب الراسخ بأمن إسرائيل"، مشيرًا إلى ما وصفه بالتعاون العسكري بين القوات الأميركية والإسرائيلية خلال عمليتي "زئير الأسد" و"الغضب الملحمي" في مواجهة التهديد الإيراني.