وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح".

وأضاف: "لا مجال لارتكاب أي أخطاء.. علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لموقع أكسيوس إنه لا يُتوقع توقيع الاتفاق اليوم، إذ لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة.

وأضاف: "لا يزال هناك أخذٌ وردّ بشأن بعض التفاصيل، وبعض العبارات المهمة لنا وأخرى مهمة لهم»".

وأشار المسؤول إلى أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافق".

وتابع: "بحسب فهمنا، فإن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة للاتفاق، لكن ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالًا مفتوحًا".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا في مفاوضاتها مع إيران، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي عقب مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن هناك احتمالية لصدور "أخبار سارة" خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الإعلان قد يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ردا على سؤال بشأن الملف الإيراني: "فيما يتعلق بالوضع الإيراني، أعتقد أنه ربما تصدر المزيد من الأنباء في وقت لاحق اليوم حول هذا الموضوع، وسأترك الأمر للرئيس للإعلان عن المزيد من التفاصيل".