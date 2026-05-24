وأوضح الجاك في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الأحد: "توافقنا على وحدة السودان والمواطنة المتساوية وحرية التنقل وغيرها من المبادئ، كما توافقنا على صيغة للعملية السياسية حتى نضمن أن تكون مدخلا لبناء دولة حديثة".

وأكد أن "الاجتماع دخل في التفاصيل ولم يكتف بالعموميات، ومضى بخطوات متقدمة نحو صياغة الحل السياسي في السودان".

واختتمت مساء السبت في العاصمة الكينية، اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب الموقعة على "إعلان المبادئ لبناء وطن جديد"، بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة.

واعتبر الجاك، الذي تحدث من نيروبي، أن "هذا التفاهم يبشر الشعب السوداني بأننا نحاول كسر هذه الدائرة الشريرة التي ظلت تكبل بلادنا بحروب واتفاقات هشة".

وقال إن "الشعب السوداني سئم هذا الأمر، والدولة الآن تدفع الثمن".

وأضاف: "إذا اصطف الشعب خلف رؤية لإنهاء الحرب، فهذا مدخل أي مشروع نهضوي".

وتابع الجاك: "أرسلنا رسائل واضحة لدول الإقليم والمجتمع الدولي، أن الشعب السوداني والقوى المدنية قادرة على تصميم رؤية فاعلة".

واعتبر أنه "لا يمكن للبندقية أن تكون مشروعا للسودان".

وفي السياق ذاته، قال الجاك إن "مشروع تنظيم الإخوان هدفه إعادة إنتاج مرحلة تفتيت السودان".

واستطرد: "المشروع الإسلامي حكم السودان لمدة 30 عاما، وخرج الملايين إلى الشوارع وهزموا هذا المشروع سياسيا وفكريا، وما تبقى منه مجرد الآلة القابضة".