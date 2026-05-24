وأضاف روبيو في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى الهند: "لا يجب أن تستغل أي دولة الممرات البحرية أو المجال الجوي ويجب ضمان حرية الملاحة".

وقال روبيو: "خلال الساعات المقبلة أتوقع أن يسمع العالم أخبارا سارة بما يتعلق بمضيق هرمز"، الذي أكد أنه "سيظل مفتوحا من دون رسوم بعد الاتفاق".

وتابع: "ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، والهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي"، مشيرا إلى إحراز تقدم بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج.

وأضاف أن الاتفاق سيشكل أيضا بداية "لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس دونالد ترامب، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني".

وبينما يبدو توقيع اتفاق ينهي حرب إيران وشيكا، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي تفاصيل عن بنوده المرتقبة.

وبحسب مسؤول أميركي، فإن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز من دون رسوم، ويسمح لإيران ببيع نفطها بحرية، بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن كبح برنامجها النووي.

لكن مع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم، يلبي أيضا مطالب ترامب النووية، التي تسعى إسرائيل أيضا إلى تحقيقها.