وكان ترامب قد نشر صورة مشابهة بعض الشيء لخريطة فنزويلا ملونة بالعلم الاميركي وتحمل تعليق الولاية 51 في إشارة فكرة ضم فنزويلا كولاية جديدة.

ورأى متابعون أن استخدام العلم الأميركي فوق خريطة إيران يحمل إيحاءات تتعلق بالنفوذ الأميركي أو بإمكانية إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، بينما اعتبر آخرون أن المنشور يندرج ضمن أسلوب ترامب القائم على الرسائل الرمزية المثيرة للجدل.

وبحسب التصريحات الأميركية خلال الساعات الماضية، فإن المحادثات مع إيران تشهد بعض التقدم.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن "هناك احتمال بأن يكون لدى أميركا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة".