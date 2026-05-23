وقال ترامب إن الأمر "متساوياً بنسبة 50/50" فيما إذا كان سيتمكن من إبرام صفقة "جيدة" أو "تدميرهم تدميراً كاملاً".

وأوضح أنه سيلتقي بستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في وقت لاحق من يوم السبت لمناقشة آخر ردود الفعل الإيرانية. ومن المتوقع أيضاً أن ينضم نائب الرئيس فانس إلى الاجتماع.

وغادر المشير الباكستاني عاصم منير، الذي كان يتوسط بين الطرفين، طهران يوم السبت بعد لقائه كبار المسؤولين هناك ومحاولته دفع الاتفاق إلى الأمام.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن باكستان قالت إن هناك "تقدماً مشجعاً نحو التوصل إلى تفاهم نهائي".

وبحسب أكسيوس، قال ترامب إنه لن يقبل إلا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتم حل هذه القضايا بالتفصيل بموجب خطاب النوايا الذي تناقشه الولايات المتحدة وإيران.

وبموجب هذا الاقتراح، سيوافقون على إنهاء الحرب والالتزام بـ 30 يوماً من المفاوضات الأكثر تعمقاً.

وقال ترامب: "أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أضربهم بقوة لم يسبق لهم أن تعرضوا لها من قبل، أو أننا سنوقع صفقة جيدة".

وأقر بأن "بعض الناس يفضلون التوصل إلى اتفاق، بينما يفضل آخرون استئناف الحرب"، لكنه رفض فكرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "قلقاً" من إمكانية إبرام صفقة غير مواتية.

وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران "يقتربون كثيراً" من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب بين البلدين.



وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة سي بي إس نيوز أن الاقتراح الأخير يتضمن عملية لإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية، واستمرار المفاوضات.

وامتنع ترامب عن تقديم تفاصيل محددة حول الاتفاق، لكنه قال إن "الأمور تتحسن يوماً بعد يوم".

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس نيوز: "لا أستطيع إخباركم قبل أن أخبرهم، أليس كذلك؟".

وأكد ترامب أنه يعتقد أن الاتفاق النهائي سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفًا أنه "ما كان ليتحدث عن هذا الأمر" لولا ذلك.

وأضاف السيد ترامب أن الاتفاق سيؤدي أيضًا إلى "معالجة مرضية" لليورانيوم المخصب الإيراني.

وقال: "لن أوقع إلا على صفقة نحصل فيها على كل ما نريده".