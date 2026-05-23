وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة "إكس"، إن القرار "‌يعكس الغضب ‌إزاء ⁠معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها ⁠إلى ‌غزة".

وطالب بارو، إلى جانب نظيره الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف.

وندد بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.

وأتى القرار الفرنسي عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر تنكيلا بناشطين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.

وصور المقطع الذي لاقى تنديدا دوليا كبيرا، عشرات النشطاء المعتقلين في مدينة أسدود، وهم جاثين ومقيدي الأيدي.