وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة إكس سكان بلدات النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين وعربصاليم وكفر رمان وجبوش وبلاط ودير كيفا وحاروف وجبشيت بإخلائها بالكامل.

ودعا البيان السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، محذرًا من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

وقال المتحدث باسم الجيشالإسرائيلي، في بيان، إن الجيش "يضطر للعمل بقوة ضد حزب الله" متهمًا الحزب بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن الجيش "لا ينوي المساس بالمدنيين".