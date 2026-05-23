وقالت شرطة غزة إن "طائرات الاحتلال قصفت موقعا للشرطة في منطقة التوام".

وأوضحت مصادر محلية أن القصف نفذ بصاروخين من طائرات استطلاع استهدفا نقطة أمنية قرب دوار الـ17 غربي مدينة غزة.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي.

واتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق التفاهمات والاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن العمليات العسكرية الأخيرة تمثل انقلابا واضحا على ما تم التوصل إليه برعاية الوسطاء.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان، إن القصف الذي استهدف منازل سكنية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية وما رافقه من نزوح للسكان يشكل تصعيدا جديدا ويتعارض مع التفاهمات المبرمة.

وأضاف قاسم أن الاتفاقات نصت على انسحاب القوات الإسرائيلية، وعدم اتخاذ إجراءات أو فرض وقائع جديدة على الأرض، متهما إسرائيل بمواصلة القصف والتدمير والتوغل في مناطق مأهولة بالسكان.

واعتبر أن ما يجري يتجاوز كونه خروقات محدودة، ويمثل استمرارا للعمليات العسكرية والإجراءات التي تطال سكان القطاع.

ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية للاتفاقات إلى التدخل العاجل من أجل وقف ما وصفها بالانتهاكات، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب التفاهمات القائمة.

وبينما تؤكد حماس أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بالانسحاب ورفع القيود عن القطاع، تتهم إسرائيل الحركة بعدم الوفاء بالتزامات أمنية منصوص عليها في التفاهمات.

وتثير الخروق المتبادلة مخاوف من تعثر مسار التهدئة، الذي ترعاه أطراف إقليمية ودولية منذ التوصل إلى الاتفاق في أكتوبر من العام الماضي.