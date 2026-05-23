وأضاف على إكس "أنا ممتن لجهاز الأمن الأوكراني على استهدافه إحدى المنشآت المهمة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي. المسافة من حدودنا تبلغ 1700 كيلومتر — في إقليم بيرم".

وبحسب زيلينسكي "تُعد شركة "ميتافراكس كيميكالز" جزءًا مهمًا من الصناعة الكيميائية الروسية. وتُستخدم منتجات الشركة في تزويد عشرات منشآت الإنتاج العسكري الروسية الأخرى، بما في ذلك تصنيع الطائرات والطائرات المسيّرة ومحركات الصواريخ والمتفجرات. وقد توقفت الآن عملية الإنتاج في المنشأة".

وقال الرئيس الأوكراني إنها "عقوبة بعيدة المدى مهمة من جانبنا".