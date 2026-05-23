وأوضحت المصادر أن "القضايا التي لم تحسم حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، هي وقف الحرب في لبنان، وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وانسحاب الحشود العسكرية من المنطقة، وهو ما تشترطه إيران لفتح مضيق هرمز والذهاب لجولة مفاوضات تحت سقف 30 يوما".

كما تطالب طهران برفع الحظر عن الأرصدة المالية بنسبة أكبر من المعروضة عليها حاليا، وهي 25 بالمئة.

وأضافت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن الحرس الثوري الإيراني "متشدد" في مواقفه، بشأن التوصل لاتفاق حول هذه القضايا.

واعتبرت أن "هناك خلافا شديدا بين الحكومة والحرس الثوري حول ما تطالب به إيران، فالأخير متشدد ولا يقبل بأي مساومة حول هذه المطالب، أما الحكومة بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان فتميل لقبول العرض المقدم لإيران من الوسطاء".

ومساء الجمعة التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران.

ويزور منير طهران للتشاور وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين، ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فقد عقد اجتماع مع عراقجي استمر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان مقتضب مساء الجمعة، أن زيارة منير "جزء من جهود الوساطة الجارية"، التي تقودها إسلام آباد.

وكانت مصادر أمنية باكستانية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الزيارة كانت مقررة الخميس، لكن منير انتظر الضوء الأخضر من الجانب الإيراني بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أولي بشكل واقعي.

ويعتقد إن منير يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينظر إليه كوسيط بين الأطراف المتحاربة.