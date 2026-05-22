وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارين عنيفين، أعقبهما تصاعد كثيف للدخان والنيران من الموقعين المستهدفين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر خريطة للمبنيين المطلوب إخلاؤهما، مطالباً السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، ما أدى إلى حركة نزوح وزحمة سير في المدينة.

وجابت فرق الدفاع المدني والشرطة البلدية الشوارع بمكبرات الصوت لدعوة السكان إلى المغادرة قبل تنفيذ الغارات.

وتشهد مناطق جنوب لبنان تصعيداً متواصلا مع تكرار الضربات الإسرائيلية وسط توتر متزايد على الحدود.