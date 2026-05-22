وأوضحت المصادر أن المفاوضات في طهران توصلت لتفاهم على خطوط عريضة بخصوص الملف النووي تقضي بتسليم اليورانيوم الإيراني وربط ذلك برفع العقوبات بشكل تدريجي.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لتفاهم كامل بخصوص فتح مضيق هرمز وعودته لما كان عليه سابقا.

وبينت أن المفاوضات في الوقت الحالي تركز حاليا على تفاهم بخصوص مضيق هرمز.

كما لفتت إلى أن إيران لاتزال تطالب بضمانات أميركية لما سيتم الاتفاق عليه، وتخشى من الضغط الاسرائيلي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتراجع عن الاتفاق.

وذكرت المصادر أن ما يتم التفاوض عليه في طهران، هو إعلان مبادئ يتضمن الخطوط العريضة، وفي حال تمت الموافقة عليه سيذهبون بعد أسبوع لمفاوضات سقفها الزمني ثلاثون يوما .

ويتضمن إعلان المبادئ ما يلي: