وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات.

من جانبه، لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بشكل فوري بشأن هذا الهجوم.

وشن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانا في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 إصابات، كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة دير قانون النهر، ومدينة النبطية، والطريق بين بلدتي برج رحال ودير قانون النهر، في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عند الخامسة صباحاً، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتم رصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح الجمعة في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدت غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، على نقطة تمركز لـ "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة حناويه في جنوب لبنان، إلى سقوط 4 قتلى وإصابة مسعفَين من الهيئة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.