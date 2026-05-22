وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت نقاط المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير تحركا مشبوها لشخصين مسلحين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "فور رصدهما ومتابعة القوات لهما بشكل متواصل، تمت مهاجمة المسلحين والقضاء عليهما في غارة جوية".

وتابع: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة عمليات تمشيط في القطاع، ولم يتم رصد أي مؤشرات تدل على وجود مشتبه بهم إضافيين في المنطقة".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الخميس، عدة غارات استهدفت بلدات شوكين وكفرا وياطر وبيت ياحون وحاريص وزوطر جنوبي لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية مركزا إسعافيا في بلدة حناويه مرتين متتاليتين بعد منتصف الليل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 4 قتلى وجريحين بعد الاستهداف الإسرائيلي للمركز الإسعافي.

وتعرضت بلدتا كفرا وياطر لقصف مدفعي، كما نفذت القوات الاسرائيلية تفجيرات في مدينة الخيام.

وتعرض مستشفى تبنين الحكومي جنوبي لبنان لأضرار جسيمة نتيجة غارة شنها الطيران الإسرائيلي في المحيط القريب للمستشفى.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس غارات على 13 بلدة جنوبي لبنان، وتعرضت عدة بلدات لقصف مدفعي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي الخميس أي إنذارات لسكان بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء، كما تراجعت نسبيا حدة الاستهدافات والغارات مقارنة بالأيام الماضية.

وأطلق حزب الله ليلا عدة رشقات صاروخية باتجاه تمركزات للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان.

وواصل حزب الله الخميس عملياته ضد تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة مناطق داخل الخط الأصفر أبرزها في البياضة ودير سريان وحداثا ودبل ورشاف.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أصدر الخميس بيانا أعلن فيه أن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ 2 مارس وحتى 21 مايو، بلغت 3089 قتيلا و9397 جريحا.