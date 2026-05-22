واستهدفت غارة إسرائيلية مركزا إسعافيا في بلدة حناويه مرتين متتاليتين بعد منتصف الليل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 4 قتلى وجريحين بعد الاستهداف الإسرائيلي للمركز الإسعافي.

وتعرضت بلدتا كفرا وياطر لقصف مدفعي، كما نفذت القوات الاسرائيلية تفجيرات في مدينة الخيام.

وتعرض مستشفى تبنين الحكومي جنوبي لبنان لأضرار جسيمة نتيجة غارة شنها الطيران الإسرائيلي في المحيط القريب للمستشفى.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس غارات على 13 بلدة جنوبي لبنان، وتعرضت عدة بلدات لقصف مدفعي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي الخميس أي إنذارات لسكان بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء، كما تراجعت نسبيا حدة الاستهدافات والغارات مقارنة بالأيام الماضية.

وأطلق حزب الله ليلا عدة رشقات صاروخية باتجاه تمركزات للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان.

وواصل حزب الله الخميس عملياته ضد تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة مناطق داخل الخط الأصفر أبرزها في البياضة ودير سريان وحداثا ودبل ورشاف.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أصدر الخميس بيانا أعلن فيه أن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ 2 مارس وحتى 21 مايو، بلغت 3089 قتيلا و9397 جريحا.