تهدف الوحدة إلى أن تكون مركزا تقنيا تشغيليا لتطوير منصات المعلومات وقدرات معالجة المعلومات والوصول إليها لقوات الجيش الإسرائيلي، كما تقوم الوحدة بإنتاج وتطوير أنظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي التقنية للجبهة العملياتية.

تتألف الوحدة من مقاتلين، ومتخصصين في التكنولوجيا، وباحثين في المعلومات، وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

وستعمل بالتعاون مع جميع فروع وهيئات الجيش الإسرائيلي لتكييف الحلول التقنية مع احتياجات المستخدم العملياتي.

أقيم حفل تأسيس وحدة "ألوموت" في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني، الأربعاء، في قاعدة جدعونيم الجوية، برئاسة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أفياد داجان، وبمشاركة رئيس قسم المعلومات والذكاء الاصطناعي، وقائد الوحدة.

من جانبه قال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني، أفياد داغان: "إنّ الجمع بين الجندي في الميدان والقدرات التكنولوجية المتقدمة للجيش الإسرائيلي هو ما مكن من تحقيق العديد من إنجازات الحرب. إنّ ساحة المعركة تتطور أمام أعيننا، ما يتطلب منا التعلّم والابتكار باستمرار".

وأوضح داغان: "ستعمل وحدة "ألوموت" على تطوير وتوفير المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي التي نمتلكها للجنود على الخطوط الأمامية".