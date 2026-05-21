أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، الخميس، إن الثقة مع إيران “مفقودة ولا يمكن استعادتها بالشعارات”، مؤكدا أن استعادة العلاقات الطبيعية مع المحيط العربي تتطلب التزاما حقيقيا بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء".
وأضاف: "اليوم، وبعد العدوان الإيراني الغاشم، يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام".