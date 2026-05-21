ويشارك في الاجتماعات تحالف القوى المدنية والسياسية "صمود"، ممثلاً برئيسه عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق للحكومة الانتقالية المدنية التي أطاح بها الجيش، إلى جانب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السودانية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت القوى السياسية السودانية قد اجتمعت في نيروبي في 16 ديسمبر من العام الماضي، وأسست "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد"، الذي مثّل أول اصطفاف واسع للقوى السودانية المناهضة للحرب.

ونص إعلان المبادئ على عدم وجود حل عسكري للأزمة السودانية، والتأكيد على ضرورة العمل من أجل وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، مع الدعوة إلى ممارسة ضغوط على طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، للالتزام بخريطة الطريق التي طرحتها دول الرباعية: الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، وصولاً إلى وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية يمهد لوقف دائم وشامل للحرب.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة النزوح والانهيار الاقتصادي، بينما تراهن القوى المدنية المشاركة على صياغة موقف سياسي موحد يعيد إحياء مسار الحل السلمي ويفتح الطريق أمام عملية سياسية شاملة تنهي النزاع وتؤسس لمرحلة انتقالية جديدة.