وتأتي هذه المساعدات استمراراً للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على نهجها الراسخ في تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة وتقديم الدعم الإغاثي للأسر المتضررة، لا سيما الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وضمّت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 "بلت" بوزن إجمالي بلغ 540 طناً من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3" تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية والتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.